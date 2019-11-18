Кремль прокомментировал возвращение военных кораблей Украине

Передача Украине военных кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, не связана с международным трибуналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 18 ноября.

Представитель Кремля напомнил, что в данном случае речь идет о нарушении государственной границы России. За более подробной информацией он посоветовал обратиться в Федеральную службу безопасности.

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Ранее в понедельник российская сторона передала Киеву три корабля ВМФ Украины, которые были задержаны 25 ноября 2018 года. В МИД РФ отметили, что Москва никогда не отрицала, что вернет Украине суда.

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель считает, что теперь Киев мог бы выступить с ответной инициативой, к примеру, возобновить подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

25 ноября прошлого года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они осуществляли в российских территориальных водах опасные маневры и не реагировали на сообщения пограничников. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих. Все они вернулись в Киев в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

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