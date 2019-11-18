В Крыму назвали знаком Зеленскому возвращение украинских кораблей

Передача российской стороной задержанных в Керченском проливе кораблей Украине свидетельствует о стремлении к примирению. Об этом заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По его словам, этот шаг — «логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом». Гемпель добавил, что Россия хочет продвинуться в налаживании «добрососедских партнерских отношений» и ожидает от Киева встречных шагов. Он предположил, что украинская сторона могла бы возобновить подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

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Ранее 18 ноября в Верховной Раде заявили, что передача Украине задержанных кораблей станет небольшим шагом к примирению Москвы и Киева. При этом отмечалось, что «одним действием устранить все, что копилось годами, невозможно — для этого должна быть добрая воля всех сторон».

Передача трех кораблей Украине осуществляется на основе российско-украинских договоренностей и закончится 18 ноября. Корабли в настоящий момент буксируются из Керчи в нейтральные воды для последующей передачи.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они вернулись в Киев в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

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