В России захотели нормальных отношений с Украиной после возврата кораблей

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал передачу Киеву украинских военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

«Это жест доброй воли. Этим жестом мы демонстрируем, что готовы к нормализации отношений с Украиной, к диалогу с Украиной. Это положительная тенденция», — сказал сенатор.

5 ноября Цеков отмечал, что Киеву необходимо признать собственную провокацию для возвращения своих кораблей. Совершенные Украиной в 2018 году действия он тогда посчитал преступлением. Сенатор также называл задержанные корабли вещественными доказательствами для судебного разбирательства. При этом он не исключал того, что российская сторона может вернуть корабли, даже если Киев не признает публично свою вину.

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Ранее 17 ноября в пограничном управлении ФСБ по Крыму заявили, что начатая передача трех кораблей Украине осуществляется на основе российско-украинских договоренностей и закончится 18 ноября. Корабли в настоящий момент буксируются из Керчи в нейтральные воды для последующей передачи.

Как сообщали «Коммерсанту» источники в российских госструктурах, Москва решила вернуть Киеву корабли до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря. В МИД России затем заявили, что передача кораблей не связана с предстоящим мероприятием, и напомнили, что предложение вернуть технику украинской стороне не потеряло свою актуальность.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они были возвращены Киеву в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было временно введено военное положение. Кремль, в свою очередь, обвинил украинское руководство в провокации.

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