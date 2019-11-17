Украинские корабли второй раз прошли под Крымским мостом и попали на видео

Керчь Керчь / YouTube

Корабли ВМС Украины, которые год назад были задержаны российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе, прошли под арками Крымского моста. Видео опубликовано на YouTube-канале «Керчь.Керчь» в воскресенье, 17 ноября.

Их передадут Украине в нейтральных водах. В настоящий момент они движутся к месту встречи в сопровождении буксиров и российской береговой охраны.

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15 ноября сообщалось, что Россия запланировала передать Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Позже в МИД России заявили, что условием возвращения судов является гарантия их сохранности в качестве вещественных доказательств.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

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