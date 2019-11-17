Украина сообщила о завершающем этапе передачи задержанных Россией кораблей

Передача украинских кораблей, задержанных российскими властями в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, находится на завершающем этапе. Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак, передает издание «Новое время».

«Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск "и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" (...) уже на завершающем этапе», — сказал Ермак.

Ранее издание «Думская» сообщило, что за задержанными судами отправились три украинских корабля. В России информацию о начале процесса не прокомментировали.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

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