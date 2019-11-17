Стал известен пункт назначения вышедших из Керчи кораблей ВМС Украины

Корабли ВМС Украины, выведенные российской стороной из Керчи для возвращения Киеву, будут отбуксированы на якорную стоянку, а затем сопровождены в порт Одессы. Об этом сообщает «Звезда», не указывая источник информации.

Как писал сайт «Думская», освещающий одесские новости, корабли передадут Украине примерно в 60 милях (111 километров) от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут. За ними из украинских портов выдвинулись специальные суда — поисково-спасательное судно «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака».

По данным на 14:00 по московскому времени три корабля ВМС Украины вышли из Керчи и прошли под арками Крымского моста в сопровождении буксиров и российской береговой охраны.

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Как сообщали «Коммерсанту» источники в российских госструктурах, Москва готова вернуть Киеву корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря. В МИД России затем заявили, что передача кораблей не связана с предстоящим мероприятием, и напомнили, что предложение вернуть технику украинской стороне не потеряло свою актуальность.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они были возвращены Киеву в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было временно введено военное положение. Кремль, в свою очередь, обвинил украинское руководство в провокации.

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