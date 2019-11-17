Россия вывела украинские корабли в море

Корабли ВМС Украины, задержанные год назад российскими пограничниками в Керченском проливе, буксируются из Керчи в нейтральные воды для передачи украинской стороне. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Передача кораблей состоится в ближайшее время, уточнил собеседник агентства.

Как передает «Керчь.ФМ» со ссылкой на своего корреспондента на горе Митридат, корабли направились в сторону арок Крымского моста в сопровождении буксиров и береговой охраны.

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Как сообщали «Коммерсанту» источники в российских госструктурах, Москва готова вернуть Киеву корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря. В МИД России затем заявили, что передача кораблей не связана с предстоящим мероприятием, и напомнили, что предложение вернуть технику украинской стороне не потеряло свою актуальность.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они были возвращены Киеву в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было временно введено военное положение. Кремль в свою очередь обвинил тогдашнее украинское руководство в провокации.

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