Россия прокомментировала возвращение кораблей Украине

Россия никогда не отрицала возможность передачи Украине военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

«Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей», — добавили в ведомстве.

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Ранее 17 ноября в погрануправлении ФСБ по Крыму заявили, что передача трех кораблей Киеву осуществляется на основе российско-украинских договоренностей и закончится 18 ноября. Корабли в настоящий момент буксируются из Керчи в нейтральные воды для последующей передачи.

25 ноября 2018 года погрануправление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они вернулись на родину в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было временно введено военное положение. Кремль, в свою очередь, обвинил украинское руководство в провокации.

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