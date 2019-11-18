Возвращение украинских кораблей назвали шагом к миру Москвы и Киева

Передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей является маленьким шагом к примирению Москвы и Киева. Об этом в беседе с «Известиями» заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Пономарев.

При этом он отметил, что одним действием устранить все, что копилось годами, невозможно — для этого должна быть добрая воля со всех сторон. «Стена недоверия разбирается по одному кирпичику», — подчеркнул парламентарий.

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Издание уточняет, что передача украинских кораблей проходит на фоне подготовки к саммиту «нормандской четверки». По мнению члена Совета Федерации Константина Косачева, встреча глав четырех стран в Париже должна быть наполнена содержанием, а не привязываться к конкретной дате. «Самое важное — понимание, к чему саммит может привести. Пока не будет ясности, что мы в состоянии двигаться дальше, говорить о датах не стоит», — сказал сенатор.

Источник «Известий» в политических кругах в Киеве сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается обсудить с участниками «нормандского саммита» дальнейшие шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. По словам собеседника издания, политик намерен показать, что он готов к разумным компромиссам и действительно хочет урегулировать ситуацию.

Передача трех кораблей Украине осуществляется на основе российско-украинских договоренностей и закончится 18 ноября. Корабли в настоящий момент буксируются из Керчи в нейтральные воды для последующей передачи.

15 ноября сообщалось, что Москва решила вернуть Киеву корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. В МИД России затем заявили, что передача кораблей не связана с предстоящим мероприятием, и напомнили, что предложение вернуть технику украинской стороне не потеряло свою актуальность.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они вернулись в Киев в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

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