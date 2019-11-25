Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию с передачей кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Офис президента Украины также сообщил о прошедших разговорах на своей странице в Facebook. Отмечается, что украинский лидер подчеркнул важность возвращения Россией украинских кораблей. «В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах», — говорится в сообщении.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться возвращения имущества с военных кораблей, «похищенного» Россией. По его словам, списки якобы пропавшего оборудования появятся позже.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов и унитазов. Между тем в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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