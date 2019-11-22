Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с процессом передачи.

Он рассказал, что украинская сторона подписывала акт приемки кораблей перед тем, как принять их от российской стороны. Представителем Киева выступал тот командир ВМС, который отдавал приказы экипажам катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу» в день их задержания в Керченском проливе.

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Собеседник агентства также добавил, что с кораблей изъяли только боеприпасы и личное оружие, российские следователи вернули даже штатное вооружение. Помимо ремонта, во время стоянки в Крыму на украинских кораблях почистили санузлы, поменяли шторки в ванной и постирали одежду украинских моряков.

Ранее юрист Николай Полозов, представляющий интересы задержанных в Керченском проливе военнослужащих ВМС Украины, заявил, что ФСБ возобновила расследование инцидента. Это связано с возвращением кораблей Украине. К материалам дела добавится еще один том.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов и унитазов. Между тем, в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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