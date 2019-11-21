Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств. Об этом юрист, представляющий интересы украинских военных моряков, рассказал в беседе с ТАСС в четверг, 21 ноября.

Изъято было радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, некоторые личные вещи моряков, документы, компьютеры и телефоны. Полозов уточнил, что к делу также были приобщены около 30 единиц оружия, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, пишет «Интерфакс». По словам адвоката, многим морякам так и не вернули личные вещи.

Юрист добавил, что до передачи дела в суд только следователь определяет, какие вещи выводятся из числа вещдоков, а какие нет.

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Ранее 21 ноября ФСБ России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Таким образом в ФСБ отреагировали на слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны, и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет оборудование на прибывшие из России корабли.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Тем не менее все украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключенными с Киевом, который прошел 7 сентября.

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