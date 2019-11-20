Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Об этом он рассказал в среду, 20 ноября, в беседе с 4 каналом.

«Идет буксировка, скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили», — отметил Воронченко, пообещав показать всему миру «варварское отношение» Москвы.

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18 ноября Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала.

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