В НАТО прокомментировали возврат кораблей Украине

НАТО приветствует возврат Украине военных кораблей, задержанных Россией после провокации в Керченском проливе, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.
«Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что это будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате"», — приводит агентство его слова.
Столтенберг также отметил, что передача кораблей будет одной из тем обсуждения между министрами иностранных дел НАТО 20 ноября.
18 ноября Россия передала Украине все три задержанных корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.
Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая 2019 года. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала.