Мир
 
Последние новости
Россия распечатала заначку с ракетоносцами
Сварщик-алкоголик покорил блогершу на «Давай поженимся!»
Зеленскому предрекли возвращение к игре «хером на баяне»
Тимошенко предрекла Зеленскому работу на корпоративах после президентства
Россиянина задержали за сексуальные домогательства в Германии
В ЛНР озаботились депортацией и решили интегрироваться с Россией
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Пара наткнулась на необычный тайник в доме через два года после переезда
Россия удивилась угрозам Турции вторгнуться в Сирию
Новости партнеров

В НАТО прокомментировали возврат кораблей Украине

Перейти в «Мою Ленту»
Йенс Столтенберг

НАТО приветствует возврат Украине военных кораблей, задержанных Россией после провокации в Керченском проливе, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

«Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что это будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате"», — приводит агентство его слова.

Столтенберг также отметил, что передача кораблей будет одной из тем обсуждения между министрами иностранных дел НАТО 20 ноября.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая 2019 года. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
Другие материалы рубрики
Мир00:1018 ноября

Затерянный ад

Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
15:41Сегодня

Россиянина задержали за сексуальные домогательства в Германии

14:52Сегодня

Россия удивилась угрозам Турции вторгнуться в Сирию

14:04Сегодня

США активно заинтересовались границами России

Мир00:0314 ноября

Кто здесь власть

Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
13:14Сегодня

Эрдоган заявил Трампу о поиске альтернативы F-35

12:22Сегодня

Обнаружены 250 жертв французского хирурга-педофила

11:18Сегодня

В Италии права питомцев захотели приравнять к правам детей

Мир00:0112 ноября
Эво Моралес

Самый боливийский лидер

Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
09:52Сегодня

Россия вернула своих детей из тюрем для террористов в Ираке

09:50Сегодня

Париж и Лондон отклонили предложение Москвы по ядерному вооружению

08:48Сегодня

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Россия
Россияне зарезали барана во дворе на свадьбе и попали на видео
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Российский врач пожаловался Путину на низкие зарплаты
«Надругательство над народом»
 
Поездка ребенка за рулем обошлась россиянке в 35 тысяч рублей
Михаил КаабакВ России уволили врача, спасшего сотни детей
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?
Российский студент устроил поджог ради побега из общежития
Все материалы
Мир
Россиянина задержали за сексуальные домогательства в Германии
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
В НАТО прокомментировали возврат кораблей Украине
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Россия удивилась угрозам Турции вторгнуться в Сирию
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
США активно заинтересовались границами России
Все материалы
Бывший СССР
Тимошенко предрекла Зеленскому работу на корпоративах после президентства
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
В ЛНР озаботились депортацией и решили интегрироваться с Россией
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
В Донбассе появились американцы
Все материалы
Экономика
Россиянам напомнили о выгодах в старости
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Украина назвала фейком совет Европы покупать газ у России
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
Европа посоветовала Украине закупать газ у России
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
Польша назвала причину отказа от российского газа
Все материалы
Силовые структуры
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Удар ножом в ходе ссоры водителя и пешехода назвали «роковой случайностью»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа
Все материалы
Наука и техника
Названа истинная причина развития рака
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Супы оказались полезными против смертельной болезни
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Признана ошибочность современных представлений о Вселенной
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
На спутнике Юпитера нашли гигантские запасы воды
Все материалы
Спорт
Дзюба раскрыл задачу-минимум сборной России на Евро-2020
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Месси посвятили цирковое шоу
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Медведева высказалась о культе четверных прыжков
«Не думал, что местные СМИ так легко провоцируют игроков»
Журналисты пытались затравить Юргена Клинсманна, но тот стал звездой «Тоттенхэма»
Футболистов сборной России оштрафуют за «нарушение морали»
Все материалы
Культура
Маляра-узбека снимут в роли Зеленского в российской комедии об Украине
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Картины Гогена переосмыслили из-за секса с 13-летними таитянками
Каменная башка
Шедевры, деньги, власть: Андрей Кончаловский меряет себя по Микеланджело
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк заставляли раздеться на камеру
Тайна Моцарта
Эта музыка стала самой известной в мире. Кто на самом деле ее написал?
Михалков раскрыл идеологию с русским кодом и нашел способ избежать проблем
Все материалы
Интернет и СМИ
В «Афиша Daily» сменился главный редактор
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Пропавшую журналистку нашли свернувшейся клубком за православным храмом
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Заработавшие на «Своей игре» миллионы долларов игроки захотели больше денег
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Мать заподозрила юную дочь в занятии проституцией и попросила совета в сети
Все материалы
Ценности
Самая красивая в мире женщина снялась в мокрой рубашке на голое тело
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Ставший матерью отец сестер Дженнер появился в телешоу в бикини
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Посиневший из-за узкого кольца палец невесты смутил пользователей сети
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Самая молодая миллиардерша продала свой бизнес
Все материалы
Путешествия
Пропавшего туриста нашли мертвым в российских горах спустя месяц
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
В РЖД рассказали о ценах на билеты на новый плацкарт
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пассажир-аллергик остался без еды во время десятичасового перелета
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Авиакомпания отменила десятки рейсов из-за новых проблем Boeing
Все материалы
Из жизни
Пара наткнулась на необычный тайник в доме через два года после переезда
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Редкая болезнь превратила глаз мужчины в Око Саурона
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Леопард отомстил отказавшемуся пропустить его мотоциклисту
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Брошенный хозяевами пес стал спасателем жизней
Все материалы
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Автомобиль Lada испытали в условиях ядерного взрыва
Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн
Kia готовит премьеру нового кроссовера
Все материалы
Дом
Сбербанк соорудит «Бублик»
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Уволенную за участие в конкурсе Playboy чиновницу вынудили продать квартиру
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Квартиры в России захотели продавать через портал госуслуг
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Из водной столицы России ушла вода
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы