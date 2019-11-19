В НАТО прокомментировали возврат кораблей Украине

НАТО приветствует возврат Украине военных кораблей, задержанных Россией после провокации в Керченском проливе, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

«Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что это будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате"», — приводит агентство его слова.

Столтенберг также отметил, что передача кораблей будет одной из тем обсуждения между министрами иностранных дел НАТО 20 ноября.

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18 ноября Россия передала Украине все три задержанных корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая 2019 года. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала.

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