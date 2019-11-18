Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей

Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли. Об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в своем Facebook.

По ее словам, в четверг, 21 ноября, в Арбитражном трибунале ООН по морскому праву состоится первое заседание по иску Киева о нарушении иммунитета трех военных кораблей с экипажем в Керченском проливе. Иск был подан 1 апреля 2019 года.

Зеркаль заявила, что украинская сторона хочет «доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход [кораблей в Керченском проливе] 25 ноября 2018 года был мирным и законным».

Ранее сообщалось, что Россия передала Украине все три задержанных корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Как указало МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

В Москве также подчеркивали, что передача кораблей не связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате», назначенном на 9 декабря.

Корабли ВМС Украины вместе с экипажем были задержаны в районе Керченского пролива за незаконное пересечение границы и опасное маневрирование. На борту находились 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они вернулись в Киев в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!