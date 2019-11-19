Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы. Такое мнение в своем Telegram высказал глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

Он пояснил, что рассматривает возврат Россией судов как «выполнение государством-агрессором майского решения Международного трибунала по морскому праву». Министр добавил, что теперь специалисты оценят состояние катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» и дадут рекомендации, как побыстрее вернуть их в строй.

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18 ноября Россия передала Украине все три задержанных корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая 2019 года. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала.

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