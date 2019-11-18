На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли

На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе. Об этом сообщает МИД страны в Facebook.

В ходе проверки с катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» снято все оборудование, изучается документация о состоянии кораблей. В МИД добавили, что, согласно решению Международного трибунала по морскому праву, Москва должна была безотлагательно передать задержанные корабли Киеву.

Ранее замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль заявила, что Украина не отказывается от судебных тяжб с Россией по поводу инцидента в Керченском проливе и намерена доказать свою невиновность. Первое заседание в Арбитражном трибунале ООН состоится в четверг, 21 ноября.

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18 ноября Россия передала Украине все три задержанных корабля. В Москве указывали, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, и Киев мог забрать их в любой момент при условии сохранения катеров и буксира в целости.

Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая 2019 года. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала.

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