Захарова порассуждала о связи сантехники с украинской боеспособностью

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила сомнение, что пропажа сантехники на украинских кораблях каким-то образом отображается на их боеспособности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» — сказала дипломат.

Ранее 21 ноября адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.

До этого ФСБ России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Таким образом в ФСБ отреагировали на слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны, и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет оборудование на прибывшие из России корабли.

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