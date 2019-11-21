На Украине опубликовали «список украденного» с возвращенных кораблей

На Украине готовят список «украденного» с вернувшихся из России кораблей оборудования. Его на своей странице в Facebook опубликовал бывший военный прокурор Анатолий Матиос.

Согласно опубликованной им информации, на кораблях отсутствуют несколько радиостанций, станции космической связи и радиолокационные станции. Кроме того, утверждается, что были сняты или разбиты установленные на кораблях системы распознавания и вооружения. Также украинские прокуроры установили пропажу всех находившихся на кораблях боеприпасов, надувной моторной лодки и плота, магнитного и гирокомпаса, огнетушителей, осветительных приборов, кухонной плиты, вытяжки, унитаза, различных запчастей и документации.

Наконец, у одного из кораблей — катера «Бердянск» — снарядами пробиты бронерубка и машинное отделение. Сообщается также о повреждении левого двигателя. Матиос отмечает, что составленная документация может быть использована в международных судах.

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Ранее 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Он отметил, что «россияне угробили» катера и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Тем не менее все украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключенными с Киевом, который прошел 7 сентября.

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