В России отреагировали на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что считает несостоятельной версию командования ВМС Украины о намеренной порче Москвой возвращенных Киеву кораблей. Об этом он рассказал в среду, 20 ноября, в беседе с агентством «Интерфакс».

«Я не думаю, что кто-то снимал какие-то плафоны и все остальное. При задержании, когда велась стрельба по этим кораблям, что-то могли повредить», — отметил Кравченко.

По его словам, корабли год стояли без движения и обслуживания, что также объясняет некоторые повреждения. При этом адмирал напомнил, что украинская сторона при строительстве этих катеров отошла от тактико-технического задания, в связи с чем они «не были полностью бронированы».

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Ранее 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Он отметил, что «россияне угробили» катера и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Тем не менее все украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключенными с Киевом, который прошел 7 сентября.

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