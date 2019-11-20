Лишенные туалетов украинские корабли начали прибывать в Очаков

Задержанные в ноябре 2018 года украинские корабли, которые Москва вернула Киеву в качестве жеста доброй воли, начали прибывать в порт города Очаков в Николаевской области. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что корабли не способны двигаться по морю самостоятельно, поэтому идут на буксире. Первым в порт прибыл катер «Никополь», который шел на буксире у малого разведывательного корабля «Переяслав». После него с помощью буксира «Лидовский» до порта дошел и буксир «Яны Капу». О прибытии на место третьего корабля — катера «Бердянск» — пока не сообщается. Как отмечают журналисты, увидеть его на горизонте не удается из-за темного времени суток.

Корабли встречают местные жители, которые развернули на берегу флаг Украины. В настоящий момент ожидается прибытие в порт президента Украины Владимира Зеленского, который примет участие в торжественных мероприятиях по случаю возвращения кораблей.

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Ранее 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Он отметил, что «россияне угробили» катера и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Тем не менее все украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключенными с Киевом, который прошел 7 сентября.

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