Зеленский объяснил свою небритость «забобонами»

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою небритость украинским словом «забобоны», обозначающим предрассудки. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я хочу извиниться, что небритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово — "забобоны" (предрассудки — прим. «Ленты.ру»). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть "забобон". Знаете: сейчас я жду корабли — корабли вернутся, тогда побреюсь», — объяснил он.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая 2019 года. Суд постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними. Москва настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала.

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