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Зеленский осмотрел лишенные туалетов украинские корабли

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский прибыл в военный порт с задержкой в несколько часов из-за поломки самолета. Уточняется, что президент и сопровождающие его лица пересели на другой борт.

По данным агентства, вместе с украинским лидером корабли встречали 17 освобожденных в сентябре моряков, служившие на них. «Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть», — сказал Зеленский после осмотра судов.

Накануне, 20 ноября, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Он подчеркнул, что «россияне угробили» катера и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

В ноябре 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы. В сентябре текущего года их отпустили в рамках обмена заключенными.

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