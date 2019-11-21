ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — были переданы украинской стороне в нормальном состоянии. Об этом свидетельствует соответствующая видеозапись, обнародованная ФСБ России, сообщает ТАСС.

Так в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России прокомментировали слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки и плафоны.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — говорится в сообщении.

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20 ноября Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование. Он подчеркнул, что «россияне угробили» катера, и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет оборудование на прибывшие из России корабли.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они были возвращены Киеву в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было временно введено военное положение. Кремль в свою очередь обвинил тогдашнее украинское руководство в провокации.

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