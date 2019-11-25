Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры государств обсудили газовую проблематику, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Ранее сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.

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