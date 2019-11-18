Украина пошутила в ответ на предложение России по газу

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ответил на официальное предложение «Газпрома» по транзиту газа публикацией юмористической картинки в Facebook.

Топ-менеджер украинской газовой компании разместил мем с надписью: «Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения». Пост он подписал: «Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза"».

Позже Витренко сообщил, что все же получил факс с предложением «Газпрома», «о котором пишут все СМИ». Он подчеркнул, что в компании внимательно изучат письмо и дадут конструктивный ответ.

Ранее сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.

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