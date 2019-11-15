Украина пошла навстречу России ради газа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге «Нафтогаз». Другими словами, из компании выделяется независимая структура, которая будет заниматься транспортировкой газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Она указала, что это было сделано в рамках движения страны по пути европейской интеграции и «демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы (ГТС) в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета».

Создание независимого оператора ГТС — одно из условий для продления контракта по транзиту с российским «Газпромом». Также для реализации пакетного соглашения Россия предлагала урегулировать судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», отказавшись от взаимных претензий, и приготовиться к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок.

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Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакое решение на этот счет не принято.

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