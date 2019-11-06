«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

В первую очередь, по словам Миллера, необходимо урегулировать судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», что означает взаимный отказ от претензий и прекращение разбирательств. В том числе это касается антимонопольных штрафов.

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Второе условие, как указал глава «Газпрома», — это готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок.

Ранее Миллер уже говорил, что если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта.

По его словам, украинские власти могут не успеть до конца 2019 года перейти на европейское законодательство, а именно —имплементировать положения Третьего энергетического пакета.

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