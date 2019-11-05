Российскому газу предрекли долгую зависимость от Украины

Россия не сможет полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины в обозримом будущем, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

По мнению авторов исследования, отказаться от экспорта газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины не получится вплоть до 2035 года из-за того, что суммарная мощность всех остальных газопроводов, уже используемых или только строящихся (включая «Северный поток-2» и «Турецкий поток»), будет превышать спрос на российский газ в Европе не более чем на 50 процентов. Это означает, что в случае непредвиденных ситуаций России понадобится украинская ГТС.

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Так, при сохранении спроса на уровне не ниже нынешних 200 миллиардов кубометров в год на украинское направление будет приходиться как минимум 41 миллиард кубометров. Это предположение основывается в том числе и на том обстоятельстве, что остальные экспортные газопроводы не смогут долгое время работать со 100-процентной загрузкой.

Также сохраняется вероятность ограничений, которые могут наложить европейские власти, наподобие тех, что были использованы осенью нынешнего года, когда «Газпрому» запретили эксплуатировать более 50 процентов мощностей газопровода OPAL — сухопутного продолжения «Северного потока». Авторы не учитывали такую вероятность. Также они не брали в расчет возможный экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, для которого не требуется трубопроводов.

Россия продолжает переговоры с Украиной по поводу продления договора на транзит газа через ее территорию, действие которого истекает в конце 2019 года. В процессе также участвует Евросоюз. Пока стороны не пришли к соглашению.

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