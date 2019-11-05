Медведчук заявил о зависимости Украины от российского газа

Заявления министра энергетики Украины о достаточных запасах газа неверны, сказал в эфире телеканала «Россия 1» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, без прямых поставок российского газа фактически часть Украины будет заморожена. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведчук отметил, что заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о готовности Киева прекратить транзит газа из России неверно. «Этот газ, который можно поднимать из хранилища, его нельзя поставлять в определенных климатических условиях, когда будут очень низкие температуры в зимний период времени и поставлять в регионы юго-востока, потому что там будет недостаточно давления для потребления этого газа», — добавил политик.

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Он также назвал слова Оржеля любительскими разговорами на фоне политически мотивированных действий.

О том, что Киев готов остановить транзит газа из России, Алексей Оржель сказал ранее в ноябре. По его мнению, подземное хранение газа на Украине сможет обеспечить отопительный сезон в стране.

Договор на транзит российского газа по территории Украины истекает в декабре 2019 года. Предполагалось, что в дальнейшем экспортные поставки в Европу будут производиться по строящемуся газопроводу «Северный поток-2», идущему в обход Украины. Однако в настоящее время проходят трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Евросоюза о продлении транзитного контракта.

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