Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией. Он рассказал об этом в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает РИА Новости.

По его словам, подземное хранение газа (ПХГ) на Украине сможет обеспечить отопительный сезон в стране. Глава Минэнерго рассказал о рекордном количестве закачанного газа в украинских ПХГ. По его словам, страна не нуждается в поставках газа. Также Оржель рассказал, что Киев может подписать новый договор о транзите.

В сентябре Алексей Оржель утверждал, что Украина может закупить некоторое количество газа у России. Он добавил, что страна может импортировать газ, если Москва не будет оказывать давление на Киев.

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В октябре о способности Украины обойтись без транзита российского газа заявил замглавы «Нафтогаза» Сергей Перелома. Он отметил, что страна устойчиво пройдет отопительный сезон.

Договор на транзит российского газа по территории Украины истекает в декабре 2019 года. Предполагалось, что в дальнейшем экспортные поставки в Европу будут производиться по строящемуся газопроводу «Северный поток-2», идущему в обход Украины. Однако в настоящее время проходят трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Евросоюза о продлении транзитного контракта.

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