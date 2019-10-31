Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Такое мнение высказано в статье автора немецкой газеты Die Welt, в которой комментируется выданное Данией разрешение на строительство газопровода.

В тексте говорится, что американские власти смогли затянуть процесс реализации проекта, из-за чего у украинской стороны появилось преимущество в вопросе продления договора о транзите газа, действие которого истекает 31 декабря 2019 года. В связи с этим «Газпром» не сможет выполнять свои обязательства по поставкам сырья в европейские страны, так как к этому моменту строительство «Северного потока-2» еще не будет завершено. Автор статьи выразил уверенность, что это вынудит Москву подписать новый договор с Киевом.

«Поэтому на переговорах Киев может добиться лучших условий по сроку и стоимости транзита газа», — указано в тексте.

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Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

До этого «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако отказ Дании согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода поставил сроки его сдачи под вопрос. Кроме того, планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, который является сухопутным продолжением действующего газопровода «Северный поток». Ограничение доступа к нему для «Газпрома» по решению Европейского суда на уровне 50 процентов сделало невозможным дополнительные поставки 10,2 миллиарда кубометров газа. Компенсировать этот объем сможет только украинское направление.

Разрешение на прохождение морского участка на территории Дании было получено 30 октября. До этого момента страна в течение двух с половиной лет отказывалась выдавать разрешение на строительство газопровода. Из-за этого российские власти допускали перенос изначальных сроков запуска «Северного потока-2», однако официально об этом не сообщалось.

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