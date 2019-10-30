Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

России и Украине стоит остановить споры по поводу газа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российская сторона готова конструктивно работать с Украиной по транзиту и поставкам газа, и отметил, что для украинской стороны это будет выгоднее, чем на настоящий момент.

По словам Путина, сомнений в том, что газ российский, нет, а реверс сырья он назвал ложным, передает РИА Новости. Помимо этого, российский президент заявил, что прошедшие 28 октября в Брюсселе консультации двух стран по газу были конструктивными.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

До этого российский «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако отказ Дании согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода поставил сроки его сдачи под вопрос. Кроме того, планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, который является сухопутным продолжением действующего газопровода «Северный поток».

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