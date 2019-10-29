Россию и Украину обвинили в отсутствии политической воли

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о своем недовольстве итогами трехсторонних консультаций с Россией и Украиной по газу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я разочарован сегодняшним исходом. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса», — сказал он. Шефчович добавил, что Москва и Киев должны пользоваться каждой минутой для двусторонних переговоров по поводу газового контракта.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

До этого российский «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако отказ Дании согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода поставил сроки его сдачи под вопрос. Кроме того, планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, который является сухопутным продолжением действующего газопровода «Северный поток».

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