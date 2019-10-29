Киеву предрекли поражение в «газовой войне» с Россией

Киев однозначно проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до такого состояния. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

«Я могу поаплодировать хитрости Москвы», — сказал он, добавив, что российские власти ведут себя гиперконструктивно по всем направлениям. По словам Волошина, ранее в России считали, что через Украину «нельзя ничего проводить», однако сейчас Москва призывает договориться, чтобы транспортировка газа осталась на взаимовыгодных условиях.

Парламентарий выразил уверенность в том, что Россия хочет сохранить транзит газа, но Украина этому препятствует, при этом в то же время Москва показывает, что «не собирается ничего никому дарить». По словам Волошина, Европа будет винить Украину, если контракт о транзите газа не продлят.

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31 декабря истекает действующий транзитный контракт России и Украины, однако Москва и Киев пока не согласовали условия нового договора. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Российский «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако Дания отказалась согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода и тем самым поставила сроки сдачи проекта под вопрос.

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