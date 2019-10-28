Стало известно о готовности Украины к прямым поставкам газа из России

Россия видит готовность украинских партнеров к возобновлению прямых поставок российского газа с 2020 года. Об этом глава российского Минэнерго Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, предметно цифры будут обсуждаться позже.

Министр также сообщил, что Россия готова осуществлять транзит газа через украинскую территорию в соответствии с нормами европейского законодательства, обеспечив продление действующего договора по транзиту на 2020 год.

По словам Новака, в целом Россия выступает за пакетное решение ситуации с Украиной. В частности, вопрос поставок российского газа на Украину и урегулирование судебных споров Москвы и Киева должны решаться вместе. Следующий раунд трехсторонних консультаций состоится в конце ноября, сообщил министр.

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