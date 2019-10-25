В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа

России придется прокачивать газ через Украину в 2020 году. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка страны Дмитрий Сологуб, передает «Сегодня.ua».

По его словам, «Газпром» будет вынужден пойти на эти условия с учетом его контракты обязательств. Кроме того, Киев учитывает объем газа в украинских хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны. По его расчетам, речь идет о как минимум 50 миллиардах кубометров газа.

В то же время украинская сторона признает возможность «временного» прекращения транзита российского газа — к этому активно готовятся «Нафтогаз» Украины и «Укртрансгаз».

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Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

До этого российский «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако отказ Дании согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода поставил сроки его сдачи под вопрос. Кроме того, планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, который является сухопутным продолжением действующего газопровода «Северный поток».

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