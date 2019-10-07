В США назвали способ «сокрушительного удара» России по Европе

Россия с помощью газопровода «Северный поток-2» усилит влияние на внешнюю политику Европы и сделает континент уязвимым к перебоям в поставках. Об этом на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе заявил глава Минэнерго США Рик Перри, передает The Baltic Times.

По его словам, строящийся газопровод нанесет «сокрушительный удар» по энергетической безопасности Европы и ухудшит конкуренцию. Перри уточнил, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» позволят Москве прекратить поставки газа через Украину.

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«Северный поток-2» состоит из двух ниток объемом 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. По нынешним планам, первый газ по нему должен пойти до 2020 года.

Однако если Дания все же не выдаст разрешение, то обе нитки придется пускать в обход территориальных вод королевства, что сдвинет сроки на несколько месяцев и сделает магистраль дороже.

Украина, Польша, страны Балтии и США выступают против строительства «Северного-потока-2». Вашингтон также настаивает, чтобы Европа закупала больше сжиженного природного газа (СПГ) у него, для чего в Польше построили заводы по приему СПГ. Варшава намерена полностью отказаться от закупок газа у России.

В настоящее время Россия, Украина и ЕС ведут переговоры по новому транзитному контракту. Киев и Брюссель настаивают на долгосрочном соглашении с фиксированными объемами поставок. Россия предпочла бы продлить договор на один год, а также требует от Украины отказаться от претензий, за которые стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере около двух миллиардов долларов.

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