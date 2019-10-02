Россия найдет обходные пути для «Северного потока-2»

Для прокладки газопровода «Северный поток-2» будут найдены другие маршруты, если Дания не даст разрешения на прохождение участка в своих территориальных водах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время сессии РЭН. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

По мнению президента, Дания находится под сильным давлением США и именно поэтому не предоставляет разрешения. «Это будет дороже и немножко нас отодвинет, но проект, я думаю, будет реализован», — добавил Путин.

Материалы по теме Всех переиграли Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине

Ранее в среду, 2 октября, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков говорил, что газопровод могут пустить по другому маршруту. По его словам, «Северный поток-2» проходит по тому же маршруту, что и «Северный поток», разрешения на который были получены без проблем.

По последним данным, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода — 83 процента от его общей протяженности. Планируется, что строительство будет завершено в течение полутора месяцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



