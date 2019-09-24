Президенты США и Польши объединились против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда обсудили способы препятствия строительству российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры американского и польского президентов состоялись в Белом доме в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры стран признали строительство газопровода Россией угрозой энергетической безопасности Европы.

«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и соединит Россию и Германию. Трубопровод должны проложить через Финляндию, Швецию и Данию, которая еще не дала свое согласие.

Ранее была названа главная угроза для «Северного потока-2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что есть шансы построить его в срок, но все зависит от датского правительства.

Некоторые страны выступают против строительства российского газопровода в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши. Польша настаивает на продолжении поставок газа в Европу через Украину и связывает «Северный поток-2» с агрессией против Киева.

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