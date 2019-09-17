«Северному потоку-2» осталось 19 процентов

Газопровод «Северный поток-2» готов на 81 процент. По двум ниткам уложено почти две тысячи километров труб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Газпрома».

«Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 километров газопровода — около 81 процента от его общей протяженности», — уточнили в концерне.

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«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши. Предполагается, что первый газ по нему пустят 31 декабря. Однако сроки могут перенести из-за позиции Дании, которая до сих пор не дала разрешение на прохождение морского участка.

В понедельник, 16 сентября, Reuters сообщило, что реализация проекта может оказаться в патовой ситуации. Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря, приближается к границам Дании. Также агентство сообщало, что строительство может задержаться на восемь месяцев, и тогда его стоимость возрастет на 660 миллионов евро. Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро. Операторы проекта уверяют, что реализация идет по графику.

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