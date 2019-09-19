Главный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ

Дания на три года приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра в Северном море для реновации объектов. В течение этого времени королевство рассчитывает закупать российский газ. Об этом сообщает Danmarks Radio.

Как отмечает радиостанция, в Дании в 1,5 миллиона домов газовое отопление. В течение следующих трех лет королевство планирует закупать топливо у Германии.

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«Это означает, что Дания попадает в газовую зависимость от России, поскольку последняя поставляет топливо в Германию», — отмечает радиостанция. Помимо российского газа, датская сторона также может через Германию получать газ из Норвегии и Нидерландов.

Между тем Дания остается главным препятствием для завершения газопровода «Северный поток-2», который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. Проект планировали запустить до конца 2019 года, что позволило бы Москве не возобновлять транзитный контракт с Киевом, истекающий 31 декабря.

Однако Дания заняла жесткую позицию и отказывается согласовать России заявку на прохождение морского участка, ставя под угрозу сроки завершения строительства. В настоящее время газопровод уже построен на 81 процент, а укладывающее трубы на дно моря судно приближается к границам королевства.

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