Европа захотела помирить Россию и Украину с помощью газа

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый десятилетний договор по транзиту газа с начала 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Предложение будет обсуждаться на очередных трехсторонних газовых переговорах, которые Еврокомиссия предложила провести 16 сентября. Между тем ранее Москва заявляла, что готова рассматривать только продление действующего контракта на один год.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что Москве и Киеву на трехсторонней встрече в Брюсселе нужно вернуться к обсуждению деталей именно долгосрочного контракта. По его мнению, такое соглашение в интересах обеих сторон. Он заявил, что в настоящее время стоит вопрос не только о предсказуемости дальнейших поставок, но также о надежности и доверии к России как поставщику газа, а к Украине как к транзитной стране.

Между тем, по данным Reuters, Москва хочет перезаключить соглашение только на короткий срок, который необходим на завершение строительства трубопроводов в обход Украины.

Действующий десятилетний газовый контракт истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два новых газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба пойдут в обход Украины, в связи с чем в Киеве опасаются, что газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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