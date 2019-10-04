Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»

Сроки выдачи Данией разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах «фактически прошли», признал в интервью Business FM глава Минэнерго России Александр Новак.

Шанс получить его по-прежнему сохраняется, но если этого не произойдет, рассказал министр, строительство по другому маршруту затянется на месяцы и закончить его к 2020 году не получится.

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По словам Новака, в министерстве считают, что положительное решение Дании по заявке в итоге должно состояться, так как «нет никаких противоречий и никаких проблем» для отказа.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила, что в Дании решили все политические вопросы, связанные с газопроводом. Собеседник издания уточнил, что сейчас осталось только урегулировать административные вопросы.

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что если Дания все-таки откажет в выдаче, то укладка затянется и окажется дороже, однако отменить строительство королевство не сможет. В свою очередь генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен выразил надежду, что страна следует европейским правилам и не откажет в разрешении.

К настоящему времени трубоукладочное судно Solitaire почти подошло к территориальным водам Дании. Строительство «Северного потока-2» завершено на 83 процента.

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