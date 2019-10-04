«Северному потоку-2» дали шанс

Разрешение от Дании, которое необходимо для продолжения строительства газопровода «Северный поток-2», рассчитывают получить до конца текущего года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

«Я уверен, что Дания, если она следует европейским правилам, предоставит в итоге разрешение. Мне бы не хотелось думать о другом развитии событий», — заключил он.

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Ранее в пятницу, 4 октября, стало известно, что все политические вопросы Дании к проведению газопровода в ее исключительной экономической зоне сняты, осталось урегулировать только административную составляющую.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. По планам, строительство должно быть завершено в конце 2019-го. На данный момент строительство «Северного потока-2» завершено на 83 процента.

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