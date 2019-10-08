Россия назвала условие продолжения транзита газа через Украину

Россия готова на год продлить действующий транзитный контракт с Украиной по газу на существующих юридических условиях, если Киев не успеет внедрить европейское законодательство. Однако соглашение будет предусматривать возможность изменить некоторые технические параметры, заявил министр энергетики России Александр Новак, пишет РИА Новости.

Глава Минэнерго отметил, что с момента заключения договора в 2009 году ситуация на рынке изменилась. В частности, поменялись потребление газа на Украине и объемы транзита. Новак сообщил, что пока Киев планирует успеть включить европейские правила работы рынка газа в свое законодательство. Прогресс в этом вопросе будет обсуждаться на очередном раунде трехсторонних консультаций по газу, запланированном на 28 октября.

Материалы по теме «С российской экономикой не все так просто и понятно» Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

До этого российский «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако отказ Дании согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода поставил сроки его сдачи под вопрос. Кроме того, планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, который является сухопутным продолжением действующего газопровода «Северный поток».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!