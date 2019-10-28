Украина признала поражение в торговом споре с Россией

Киев собирается выполнить решение Всемирной торговой организации (ВТО), которая ранее встала на сторону Москвы в споре по условиям импорта нитрата аммония из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

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В Киеве заявили, что для исполнения решения ВТО украинской стороне необходимо время. По словам источника, Москва приветствовала заявление Киева и отметила, что готова обсудить вопрос.

Речь идет о споре из-за повышения Украиной в 2014 году пошлин на ввоз товара из России более чем в три раза — до 36,03 процента. На Украине тогда объяснили решение завышенностью цен на российский газ для украинских заводов по сравнению с ценами для российских предприятий.

Россия инициировала спор в ВТО в 2015 году. Тогда в организации встали на сторону Москвы, однако Киев не согласился с выводами третейской группы и подал апелляцию. Спор окончательно завершился только в сентябре 2019 года после того, как апелляционный орган также встал на сторону России.

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