ВТО поддержала Россию в торговом споре с Украиной

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил принятое в начале апреля 2019 года решение третейской группы, признавшее необоснованными претензии Киева по поводу введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение министерства экономики России.

«Украина воздержалась от апелляции по данному решению, и с сегодняшнего дня оно окончательно вступило в силу», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее власти Украины заявили, что страна не будет подавать апелляцию на решение третейского суда ВТО. Отмечается, что такая позиция основывается на выводе межведомственной группы о наличии в отчете ряда существенных положений, благоприятных для торговых интересов Киева и всего международного сообщества.

В министерстве экономического развития и торговли Украины указали, что решение ВТО выгодно Украине «как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе». В том числе, оно позволяет Киеву в случае необходимости вводить санкции против Москвы.

Россия в 2016 году запретила транзит украинских товаров в качестве ответа на начало работы зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!