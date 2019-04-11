Европа отказалась от нового торгового спора с Россией

ЕС заблокировал во Всемирной торговой организации (ВТО) запрос России об учреждении специальной группы, которая бы занялась разрешением спора между Москвой и Брюсселем относительно пошлин на российские металлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВТО.

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Члены организации имеют право блокировать запросы в ВТО только один раз. На следующем заседании, если Россия снова попросит о создании спецгруппы по разрешению споров, такой орган будет учрежден. В Минэкономразвития уже сообщили, что намерены подать повторный запрос в организацию, пишет «Интерфакс».

Запрос о создании третейской группы в споре с ЕС был направлен Москвой в марте 2019 года. Претензия касалась антидемпинговой пошлины на ввоз из России металлургической продукции (холоднокатаного проката), введенной Евросоюзом в 2016 году на четыре года. Аналогичный механизм применен в США, где под ограничения попадает продукция из всех стран, кроме Канады и Мексики.

Пошлина составляет 18,7 процента для Магнитогорского металлургического комбината (ММК), 34 процента — для «Северстали», 36,1 процента — для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и остальных компаний. Пошлина была введена для того, чтобы не допустить намеренного нерыночного снижения цен российскими и китайскими компаниями. Как сообщили в Минэкономразвития, Россия и ЕС ранее уже проводили консультации об урегулировании конфликта (это соответствует процедуре разрешения споров в ВТО), но тогда достигнуть договоренностей не удалось.

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