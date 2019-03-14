Россия затеяла новый торговый спор с Европой

Россия подала заявку во Всемирную торговую организацию (ВТО) об учреждении специального органа, который разрешил бы спор между Москвой и Евросоюзом относительно пошлин на российские металлы, пишет РБК.

Предметом спора стала антидемпинговая пошлина на ввоз металлургической продукции (холоднокатаного проката) из России, введенная ЕС в 2016 году. Она была призвана не допустить намеренного нерыночного снижения цен российскими и китайскими металлургами.

Размер пошлины составляет 18,7 процента для проката Магнитогорского металлургического комбината (ММК), 34 процента для «Северстали» и 36,1 процента — для остальных компаний. Их введению предшествовала жалоба Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) на недобросовестное поведение конкурентов из России и Китая: те якобы искусственно занижали цены на холоднокатаный прокат при производстве бытовой техники и автомобилей.

Пошлины были введены на четыре года и закончат действовать в декабре 2020-го. Аналогичные меры применены в США: там ограничения распространяются на продукцию из всех стран, за исключением Мексики и Канады. В Минпромторге убыток от них оценивают в три миллиарда долларов.

Москва уже провела консультации с руководством ЕС, однако не смогла договориться об урегулировании конфликта. Теперь судьбу спора Минпромторг предлагает разрешить специальной третейской группе в рамках ВТО.

Ранее Россия уже оспаривала действия ЕС в рамках ВТО. Тогда вопрос касался магистральных газопроводов, которыми, по европейским правилам, запрещено владеть поставщикам топлива. Летом прошлого года ВТО вынесла решение, согласно которому такая норма была признана рыночной и не притесняющей Россию.

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